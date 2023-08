'Club Brugge wil heel ver gaan voor verdediger, maar ...'

Club Brugge is goed begonnen aan het seizoen in de Conference League en de Jupiler Pro League. Achteraan blijft de spoeling echter dun en dus is daar nog werk aan de winkel.

Clinton Mata, Abakar Sylla, Jack Hendry, ... Er is heel wat verdedigende kwaliteit vertrokken bij Club Brugge. En dus mag er achterin toch ook wel wat kwaliteit gaan bijkomen. Brandon Mechele en de jonge Jorne Spileers doen het vooralsnog prima in de vaderlandse competitie, maar - zeker in de breedte - er mag wel nog minstens een extra speler bij. © photonews Club Brugge zou in die optiek volgens Franse bronnen nadrukkelijk azen op Maxime Estève, een 21-jarige Frans jeugdinternational die uitkomt voor Montpellier. Blauw-zwart wil ver gaan en zelfs het transferrecord voor een inkomende verdediger verpulveren. Bedragen tot zeven miljoen euro circuleren. Dat heeft Montpellier voorlopig nog niet helemaal van slag gebracht, want zij houden voorlopig vast aan hun verdediger lijkt het. Training De Fransman en Club Brugge zijn on speaking terms, een akkoord werd tot op heden nog niet gevonden. De speler heeft nog twee jaren contract staan, maar staat niet weigerachtig tegenover een overstap. Toch blijft hij zijn club voorlopig trouw. De voorbije dagen trainde hij gewoon mee bij Montpellier, een deal is er dus zeker nog niet.