'Miljoenenboden stromen binnen, KAA Gent heeft een duidelijke voorkeur'

De beste doelpuntenmakers van heel Europa in 2023? Daar horen Hugo Cuypers en Gift Orban allebei bij. Op wie gaan ze cashen?

Hugo Cuypers kwam tweemaal tot scoren tegen de Kemphanen van Westerlo. Daarmee zit hij al op negen doelpunten in zes wedstrijden dit seizoen.

Mogelijk dat hij er in de Europese wedstrijd in Polen nog enkele extra bij zal lappen, daarna is de vraag of hij bij de Buffalo's zal blijven. Bologna kwam aankloppen en Cuypers zegt niet langer bij voorbaat neen op dat aanbod.

© photonews

Gent zal al een bod hebben ontvangen dat kan oplopen tot achttien miljoen euro. De Buffalo's lijken echter vooral op zoek naar de jackpot.

En die zou moeten gaan komen vanuit Londen, want Tottenham aast op Gift Orban. Hem verkopen - voor een hoger bedrag - lijkt de prioriteit in de Artveldestad.

Wie blijft, wie vertrekt?

Beiden vertrekken? Dat lijkt onmogelijk vanuit Gents perspectief. Wie vertrekt het eerst en pakt de andere spits in snelheid?

Een andere optie is blijven. Beide spelers vinden elkaar blindelings en dat kan in de strijd om een goede eindpositionering heel belangrijk zijn.