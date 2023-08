Een speler oproepen die al maanden geen proftraining heeft afgewerkt, is dat wel een goed idee? 'Voor Lukaku moet er veel tolerantie zijn'

Grote kopzorgen bij de Rode Duivels. Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zitten met zware blessures in de lappenmand, terwijl Romelu Lukaku nog steeds geen nieuwe club gevonden heeft en al maanden apart traint.

Is het dan wel verstandig om de Belgische topschutter aller tijden op te roepen voor de komende interlands tegen Azerbeidjan en Estland? Ook blessuregewijs zou dat geen verstandige zet zijn, want Lukaku heeft al maanden geen proftraining meer afgewerkt en begint dan ook onvoorbereid aan het nieuwe seizoen. Bij Chelsea werkt hij al 3 maanden apart zijn voorbereiding af.

Langs de andere kant kan het Lukaku wel het nodige vertrouwen geven, en is hij nog steeds moeilijk te vervangen bij de Rode Duivels. Loïs Openda verkeert momenteel in bloedvorm, maar is toch een totaal ander soort spits dan Lukaku.

Met of zonder Lukaku blijft toch een groot verschil. "Toch zou het raar zijn mocht Lukaku worden opgeroepen", vindt Van der Elst. "Hij heeft sinds die interland half juni geen wedstrijd meer gespeeld en alleen maar op lager niveau getraind."

Cuypers?

Verdient Hugo Cuypers een kans bij de Rode Duivels? De topschutter van KAA Gent heeft zichzelf in de belangstelling van Bologna weten voetballen, en verkeert in topvorm. "Martinez riep 50 spelers op en dan was Cuypers er makkelijk bij, Tedesco doet dat terecht niet meer. Als Cuypers zo blijft spelen zal hij er wel eens bij zijn, zeker met zijn profiel", klinkt het bij Peter Vandenbempt voor Sporza.

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2023-08-16/moet-tedesco-hugo-cuypers-selecteren-voor-de-rode-duivels-vanhaezebrouck-en-cuypers-reageren

Wat vinden jullie: moet Cuypers voor het eerst worden opgeroepen? Ten koste van Romelu Lukaku? Hoe dan ook heeft Domenico Tedesco enkele zeer belangrijke beslissingen te nemen.