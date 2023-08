Klare taal van Van Bommel over crisis bij OHL en match van Keita tegen zijn ex-ploeg

Royal Antwerp FC speelt vrijdagavond tegen OHL. De Leuvenaars lijken op dit moment in een stevige crisis te zitten.

OH Leuven had de start van de competitie wel anders voorgesteld. De spelers en trainer Marc Brys mochten het afgelopen weekend al uitleggen aan de supporters en ook deze week was er een overlegmoment gepland.

Crisis dus, en het is uitkijken voor Royal Antwerp FC welke invloed dat heeft op de match. “Je kan dat op twee manieren bekijken", citeert Het Laatste Nieuws Mark Van Bommel op zijn persconferentie. “Het kan als negatieve druk werken, maar net ook positief. Ze weten dat ze er nú alles aan moeten doen. Maar de situatie waarin de tegenstand zit is voor ons niet zo belangrijk.”

Antwerp zal ook starten met Mandela Keita. Hij krijgt snel na zijn transfer een nieuw duel met zijn ex-ploeg. “Dat is net mooi. Toevallig speelt hij nu al tegen zijn oude club, vorig jaar was dat minder snel het geval. Het is jammer dat de transfer zo lang aansleepte, maar Mandela heeft het voordeel dat hij hier club en spelers al kent en sneller integreert.”