Miljoenen op komst voor JPL-sensaties? Vanhaezebrouck is duidelijk: "Vroeger nooit blij toen het 1 september was"

KAA Gent speelt donderdagavond in Polen een haast overbodige wedstrijd tegen Pogon. Daarna wacht mogelijk APOEL Nicosia, ondertussen is er vooral ook de transfermarkt die voor stress zorgt. Of niet?

Hugo Cuypers en Gift Orban zijn ook dit seizoen dé sensaties van de Jupiler Pro League. Beiden weten ook dit seizoen de weg naar het doel enorm goed staan.

En dat heeft ook de nodige interesse opgeleverd, uiteraard. Voor Gift Orban is vooral Tottenham concreet, voor Cuypers heeft Bologna aangeklopt.

© photonews

Gent heeft al een bod ontvangen van om en bij de achttien miljoen euro voor Cuypers, voor Orban wil het ongeveer het dubbele vangen als het even kan. Dat ze beiden vertrekken? Dat lijkt onmogelijk vanuit Gents perspectief.

Wie vertrekt het eerst en pakt de andere spits in snelheid? Een andere optie is blijven. Beide spelers vinden elkaar blindelings en dat kan in de strijd om een goede eindpositionering heel belangrijk zijn.

Hein Vanhaezebrouck heeft er alvast zijn mening over: "Ik was vroeger nooit blij als het 1 september was, want dan was de vakantie gedaan", refereert hij naar het einde van de mercato - al ligt die dit seizoen in België op 6 september. Italië en Engeland sluiten echter wél op 1 september.

Niet verslikken

"Het is deel van het voetbal, we zullen wel zien en we moeten ons op alles proberen voor te bereiden en ondertussen ons werk doen. Elke wedstrijd opnieuw andere doelen stellen. Als er iemand vertrekt, dan moeten we dat invullen."

Dus toch maar eerst een Pools varkentje wassen: "We moeten hopen dat we ons daarin niet verslikken. En dan wacht waarschijnlijk APOEL Nicosia, en tegen Cypriotische tegenstanders hebben we het altijd lastig."