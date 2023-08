Gianni Bruno over zijn relatie met Vanhaezebrouck: "Er is een minimum"

Gianni Bruno, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Sint-Truiden, sprak over zijn situatie bij KAA Gent. Ondanks een goede voorbereiding werd hij door Hein Vanhaezebrouck volledig buitenspel gezet, nadat hij een heupblessure had opgelopen. Zonder enige uitleg.

Door verschillende Belgische clubs werd Gianni Bruno begeerd, maar hij heeft zich uiteindelijk bij het Turkse Eyüpspor aangesloten. De speler was erop gebrand om het land te verlaten, ondanks hij vorig seizoen op uitleenbasis bij Sint-Truiden met 20 doelpunten zeer productief was.

Bruno arriveerde in 2021 bij KAA Gent en kende een goede start bij de Buffalo's, maar na heupblessure was hij volledig uit de plannen van Hein Vanhaezebrouck verdwenen. En een nieuwe adductorblessure aan het einde van het seizoen maakte het er niet beter op. In een gesprek met Eleven Sports praatte de Italo-Belg over zijn vertrek bij Gent.

"Toen ik voor Gent tekende, had ik een gesprek met Hein Vanhaezebrouck en het gevoel was goed. Alles ging goed in de voorbereiding, maar begin september raakte ik geblesseerd. Vanaf dat moment heb ik niets meer van hem gehoord, van de ene dag op de andere", aldus Bruno.

"We weten dat hij geen geweldige communicator is", ging Bruno verder. "Maar we zijn voetballers en blijven mensen. Het is het minste wat we kunnen doen om dingen uit te leggen."