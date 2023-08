Jonas De Roeck brengt heldere boodschap na teleurstellende 1 op 9 van Westerlo

Westerlo is aan het nieuwe seizoen begonnen met 1 op 9 en zondag wacht de moeilijke verplaatsing naar Anderlecht. Een mislukte competitiestart loert om de hoek, maar coach Jonas De Roeck panikeert absoluut niet.

Westerlo blijft na thuiswedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent achter met 0 op 6. Jonas De Roeck haalt enkele belangrijke oorzaken aan en verwijst naar vorig seizoen.

"Veel mensen vergeten dat we vorig jaar ook een heel moeilijke start hebben gekend. Wij hebben geen enkele wedstrijd vorig jaar gemakkelijk gewonnen, maar ook geen enkele heel makkelijk verloren. Elke wedstrijd is moeilijk."

De oefenmeester wil absoluut vermijden dat er negativisme rond zijn team ontstaat. "Het is nu zaak om dat negatieve weg te houden. Wij weten wat we aan het doen zijn en hoe we de zaken willen oplossen en nu is het gewoon een kwestie van details. We blijven werken."

Ik ben zeker dat we nog goede resultaten zullen boeken

"We hebben een heel jonge ploeg en er zijn veel belangrijke spelers vertrokken, dat moeten we ook in het achterhoofd houden. Dat heeft tijd nodig om het niveau van vorig jaar opnieuw te halen."

"Ik ben er zeker van dat we nog goede resultaten zullen boeken en dat we het Westerlo van de voorbije jaren zullen herkennen."

"Ik ben er 100% zeker van dat als we ons niveau zoals tegen Gent blijven brengen, dat dan de punten zullen komen. Het slechtste wat we nu kunnen doen, is beginnen twijfelen", aldus De Roeck.