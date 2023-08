Marc Brys schiet met scherp na rode kaart voor Mendyl: "Als je in 2023 niet mag opkomen voor je rechten..."

OH Leuven sleepte dankzij een doelpunt van Sagrado in de slotfase een punt uit de brand tegen landskampioen Antwerp. Even hoopte de thuisploeg op meer maar die hoop werd snel de kop ingedrukt toen de thuisploeg met 10 man viel.

Ondanks dat de gelijkmaker pas in de 82e minuut viel, leek OH Leuven door te duwen in eigen huis tegen Antwerp. Maar de tweede gele kaart voor Mendyl zorgde ervoor dat het punt behouden de eerste prioriteit werd.

Mendyl kreeg enkele minuten na de rust een gele kaart toen Visser een strafschop floot voor Antwerp. Mendyl kreeg die kaart niet voor een fout maar wel wegens protest. Na het bekijken van de beelden werd de strafschop geannuleerd maar de gele kaart van Mendyl bleef wel staan.

"Hij zegt tegen de scheidsrechter dat het geen penalty is. Uit de beelden blijkt dat hij geen ongelijk heeft. Als je in 2023 opkomt voor je rechten, zou je niet gestraft mogen worden", is OH Leuven-trainer Marc Brys streng voor de wedstrijdleiding.

"Misschien is het de manier waarop hij inkomt waarvoor hij gestraft wordt, dat het iets te fors is. Maar toch vind ik het heel dubbel. De tweede gele kaar kunnen we niet onterecht noemen", vindt Brys.