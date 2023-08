'OH Leuven haalt middenvelder terug naar de Jupiler Pro League'

OH Leuven begon met 1 op 9 aan de Jupiler Pro League. Vanavond is Royal Antwerp FC de volgende tegenstander al.

Marc Brys en co hadden de competitiestart in de Jupiler Pro League met OH Leuven totaal anders voorgesteld. Van aansluiting vinden met de top van de klassering is helemaal geen sprake. Integendeel zelfs.

Na drie speeldagen heeft de ploeg twee nederlagen en één gelijkspel achter zijn naam. Vanavond is dan ook nog eens regerend kampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC de tegenstander. Het is kijken of de mannen van Brys daar iets tegenover kunnen zetten.

De club blijft op zoek naar versterkingen voor dit seizoen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou OH Leuven een oud-speler van een ander team uit de Jupiler Pro League terug naar België halen.

Het gaat om Youssef Maziz van FC Metz. In Frankrijk ligt hij nog tot 30 juni 2024 onder contract, waardoor hij goedkoop weg te plukken is. Zijn marktwaarde bedraagt 1,5 miljoen euro. De middenvelder werd door de Franse club in het verleden al eens uitgeleend aan Seraing.