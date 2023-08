Rits legt uit waarom hij voor Anderlecht koos (en niet Union) én wat er bij Club Brugge gebeurde tijdens onderhandelingen

't Is nog even wennen om Mats Rits in een paars en witte uitrusting te zien, maar dat zal snel over gaan. De middenvelder brengt tonnen ervaring mee en wil die ten dienste van Anderlecht zetten. Maar waarom nu net voor de aartsrivaal van Club Brugge kiezen, terwijl er andere opties waren?

Mats, waarom Anderlecht?

"Ik had een goed gesprek met Anderlecht. Ze straalden heel veel vertrouwen naar mij uit. Ze vertelden me wat ze nodig hadden en ze wilden me heel graag. Of ik moet wennen aan dat paars? (haalt schouders op) Dat is een kleur zoals een ander. Daar ben ik niet mee bezig."

Een transfer van Club naar Anderlecht ligt toch gevoelig?

"Het is niet evident, dat snap ik ook. Ik ben in België geboren en ken de gevoeligheden in dit land. Ik begrijp dat het moeilijk ligt bij de supporters, maar het was tijd voor een nieuw hoofdstuk."

Hoe ga je ontvangen worden in Jan Breydel denk je?

"Dat moet je hen vragen. Voor mij als voetballer heeft dit niets te zien met vijandigheid tegenover eender wie. Ik heb gewoon gedaan wat voor mij het beste was. Ik wil deze club helpen terug naar de top te groeien. Ik heb vijf heel mooie jaren gehad in Brugge."

Je kon ook naar Union... dat ongeveer hetzelfde aanbood.

"Het gevoel bij Anderlecht was direct goed voor mij. De keuze was niet moeilijk."

Wat kan jij hier bijbrengen?

"Anderlecht is altijd een enorm grote club geweest. Ze hebben veel jonge spelers met grote kwaliteiten, maar zochten iemand die zijn ervaring kon toevoegen. Dat ga ik proberen doen."

Was er ooit hoongelach in de kleedkamer van Brugge over Anderlecht?

"Ze hebben mindere resultaten gehad, maar als speler van Club Brugge kijk je naar Club Brugge. Dat leeft trouwens niet binnen de spelerskern, die vijandigheid."

Was je ontgoocheld in Club dat ze je geen nieuw contract gaven?

"Er zijn een aantal gesprekken geweest. Er is nooit gezegd dat ik geen nieuw contract ging krijgen, maar de situatie was moeilijk. Zij hebben dan een standpunt ingenomen. Toen heb ik ook gezegd dat ik ging luisteren als er iets op mij afkwam. Ik moet zeggen dat het heel correct verlopen is langs beide kanten."

Je kon eigenlijk al een paar keer hier gezeten hebben.

"Klopt. De eerste keer was toen ik 16 was, maar toen heb ik voor Beerschot gekozen omdat ik daar dan op dezelfde school kon blijven. En toen ik naar Brugge kon, was er ook half concrete interesse. Maar je ziet, je weet nooit wanneer het goed komt."

Heb je je geïnformeerd bij spelers van Anderlecht voor je kwam?

"Ja, Colin Coosemans is één van mijn beste vrienden en ik hoor hem dagelijks of toch wekelijks. En ik heb Jan (Vertonghen) ook een berichtje gestuurd."

Denk je dat je met deze kern voor de top drie of zelfs titel kan spelen?

"Ik hoop natuurlijk van wel, maar laten we beginnen bij het begin. We moeten naar play-off 1 toewerken. Het zou nu stom zijn om te zeggen dat we voor dit of dat gaan."