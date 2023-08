RWDM rekent op grote smaakmaker om nu ook Club Brugge te verrassen: zo kijkt promovendus tegen die ervaring aan

Met dank aan zijn grote smaakmaker imponeerde RWDM de voorbije weken. Kan ook Club Brugge verrast worden door de Molenbekenaren?

Met die knappe 6 op 6 tegen OHL en KVM nemen ze in Sint-Jans-Molenbeek geen genoegen. "Er zijn nog zaken te verbeteren. We proberen progressie te blijven maken", is de insteek van doelman Théo Defourny. Het is de vraag of die progressie ook te zien zal zijn wanneer RWDM zondagavond Club Brugge partij geeft in Jan Breydel.

Een kans voor de promovendus ook om te tonen dat het geleerd heeft van die afstraffing op de openingsspeeldag tegen Genk (0-4). Het weet ondertussen wel wat nodig is om een resultaat te halen. "De moeilijke momenten moeten we overleven en onze sterke momenten moeten we omzetten in het maken van een doelpunt."

"We hebben vertrouwen, ook al moeten we het opnemen een grootse tegenstander. Desondanks gaan we toch op zoek naar punten", blikt Defourny vooruit. Als er één speler de talisman van RWDM kan zijn, is het Mickaël Biron. In Leuven en thuis tegen Mechelen was de man uit Martinique telkens diegene die het verschil maakte.

© photonews

"Ik speel op het hoogste niveau tegen sterke verdedigers. Maar ik heb geen schrik, de andere jongens in de ploeg werken enorm voor mij. Daar kan ik van profiteren", zegt de 25-jarige spits. "Mijn eerste doelpunten helpen mij ook bij de overgang van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League."