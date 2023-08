Ex-verdediger JPL en nu in Saoedi-Arabië: "Ongelooflijk wat ze hier betalen voor een modale voetballer als ik, ik begrijp Mbappé niet"

Een half jaar geleden verliet Thibault Peyre KV Mechelen om in Saoedi Arabië te gaan voetballen. De verdediger van Al Batin zag een hele rist topvoetballers in zijn spoor volgen.

Met Neymar heeft de Saoedi-Arabische competitie er alweer een wereldster bij. "C'est incroyable . Dít zag ik in ­januari, toen ik hier tekende, niet aankomen. Het geld dat ze hier ­willen betalen voor een modale ­voetballer als ik... Waarom zou een stervoetballer dan niet overstag gaan?", vraagt hij zich af in GvA.

De sommen die circuleren zijn astronomisch te noemen. "Cristiano Ronaldo verdient hier 200 miljoen euro per jaar, ­Neymar 100 miljoen. Ik heb nooit begrepen waarom Kylian Mbappé, gezien zijn ongezonde situatie bij PSG niet inging op het voorstel van Al-Hilal."

De Franse spits zou er in één klap steenrijk zijn geworden. "Hij kon er naar verluidt 700 miljoen euro opstrijken in één jaar tijd en vervolgens gratis naar Real Madrid trekken. Dat was een pure win-win voor hem. En hij zou na één jaartje in Saudi-Arabië zijn niveau echt niet zijn kwijtgeraakt."