'KAA Gent schrikt stevig over transfer van Hugo Cuypers naar FC Bologna'

KAA Gent heeft met Gift Orban en Hugo Cuypers twee keer goud in handen. Het is uitkijken of zij na de zomermercato nog in de Ghelamco Arena spelen.

Kan KAA Gent Gift Orban en Hugo Cuypers dit seizoen aan boord houden? Het ziet er naar uit dat het nog heel erg spannende dagen worden in de Ghelamco Arena. De interesse is er wel voor de spelers, maar de Buffalo’s laten hen ook niet zomaar gaan. De laatste concrete ploeg die genoemd wordt voor Hugo Cuypers is het Italiaanse FC Bologna. Al lijkt hetgeen de Italianen willen bieden voor de spits van KAA Gent een pak minder dan eerst vermoed werd. Er werd gesteld dat er een bod van 14 miljoen euro geplaatst werd, exclusief bonussen, maar volgens Het Laatste Nieuws klopt dat helemaal niet. “Enkele miljoenen minder, alle extra's zelfs al meegerekend”, schrijft de krant vandaag. De gevolgen zijn dan ook duidelijk. Cuypers blijft op die manier zeker bij KAA Gent spelen. De club wil 15 miljoen euro en als de club uit de Serie A zijn bod niet stevig de hoogte injaagt, dan wordt er zelfs niet onderhandeld.