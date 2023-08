Steven Defour haalt zijn gram en maakt duidelijk wat hij denkt over de kritiek aan het adres van KV Mechelen

Steven Defour en KV Mechelen kunnen weer wat rustiger verder bouwen. De kritiek en de zenuwachtigheid die de ronde deed na de uitschuiver bij promovendus RWDM was wat overdreven, oordeelt de Mechelse T1.

KV Mechelen trok tegen Union veel meer de kaart van de aanval de voorbije weken, maar Defour zag een andere reden voor de klinkende 4-0. "We hebben gezien dat we een goede ploeg zijn als we de juiste energie aan de dag leggen, ongeacht welke tactiek je speelt."

Drie potentiële zakkers

De uitgestippelde strategie is dus niet allesbepalend. Na de uitschuiver van vorig weekend werd hier en daar al geopperd dat KV vooral achteruit moest kijken. "Wat ik buiten de groep en buiten de club heb gezien, vond ik allemaal een beetje vroeg. Omdat er drie potentiële zakkers zijn, ligt er veel druk op de ploeg."

Misschien iets té veel. "Er wordt dan al snel van een crisissfeertje gesproken of over hoe het seizoen zou kunnen lopen. Bepaalde dingen die ik buiten de club gehoord heb, vond ik na de bemoedigende prestaties tegen Antwerp, Club en Gent vroeg. We moesten onszelf zeker en vast de juiste vragen stellen, maar ik denk dat we op de goede weg waren."

Eén non-match

Daar was een week geleden wel weinig van te merken. "Er was één non-match waarin de nodige energie niet aanwezig was en deze keer deden we wel alles wat we moesten doen. De fans waren terecht boos na de prestatie bij RWDM, maar die non-match lag enkel aan de energie en intensiteit."

Zo'n misstap kan dus gebeuren, op voorwaarde dat het zich niet al te veel herhaald. "Ik zou mij meer zorgen maken als we meerdere matchen slecht hadden gespeeld." Na de ruime thuisoverwinning tegen de leider zit Defour weer stevig in het zadel, en met hem heel KV Mechelen.