🎥 Wereldgoal zorgt dan toch voor vreugde dit weekend in Luik

Standard Luik is desastreus aan het seizoen begonnen met een één op twaalf. Al is er toch vreugde te bespeuren in Luik.

Standard ging dit weekend de boot in tegen Cercle Brugge. Daarmee realiseren ze een verschrikkelijke start van de competitie met amper één op twaalf. Gelukkig is er toch nog vreugde te bespeuren aan de boorden van de Maas. Al moeten we dan wel een reeks lager zakken.

In de Challenger Pro League ontving SL16, de beloften van Standard) de stadsgenoten van FC Luik voor een onvervalste derby. Bij een 1-1 stand zorgde Brahim Ghalidi met een geweldig afstandsschot ervoor dat de drie punten naar Standard gingen.

De 18-jarige Marokkaanse Belg is één van de sterkhouders bij SL16 en mocht al éénmaal in de hoofdmacht van Standard aantreden. Hopelijk zat Carl Hoefkens in de tribune en hemelt hem over naar de A-ploeg. Want Standard kon zelf nog maar éénmaal scoren in vier wedstrijden.