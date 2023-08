Jan Boskamp klaar en duidelijk over terugkeer van Simon Mignolet bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois is nog een hele tijd out en dus moeten de Rode Duivels het in de vijf overige kwalificatiematchen voor het EK zonder hem doen. Simon Mignolet werd al meermaals genoemd als zijn vervanger.

Er was al de hele discussie met Thibaut Courtois over de aanvoerdersband bij de Rode Duivels, waardoor hij de selectie verliet voor de verplaatsing naar Estland. Het was al de vraag of die kwestie voor begin september zou opgelost geraken. Maar de zware knieblessure van Courtois hebben zowel de voetbalbond als Courtois nog extra tijd om de plooien weer glad te strijken. Maar de vraag blijft natuurlijk wie Courtois in de overige kwalificatiematchen voor het EK zal vervangen. Mignolet niet oproepen Voor Johan Boskamp is het duidelijk: Simon Mignolet moet niet weer opnieuw opgeroepen worden. "Ik zou Mignolet lekker gerust laten. Het was zijn keuze om te stoppen, respecteer die dan ook", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Boskamp denkt ook aan de andere twee keepers, Matz Sels en Koen Casteels, die nu eindelijk eens hun kans kunnen krijgen. "Wat moeten die twee anderen dan wel niet denken? Veel vertrouwen van hun bondscoach gaan die niet meer voelen. En wie weet ga je ze ooit nog nodig hebben."