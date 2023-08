Cuypers of Orban weg? 'KAA Gent weet waar ze extra spits in Jupiler Pro League moeten halen'

De vraag die KAA Gent blijft achtervolgen is of ze Hugo Cuypers en/of Gift Orban kwijtspelen. Al is er voor alles een oplossing.

Hugo Cuypers en Gift Orban blijven grof wild op de transfermarkt, al is er op 10 dagen van het einde van de meeste internationale transfermarkten nog altijd geen voorstel voor één van hen beiden dat KAA Gent kan overtuigen. Voor Het Nieuwsblad is het alvast duidelijk waar KAA Gent een mogelijke vervanger voor beide heren kan halen. Die zit bij RWD Molenbeek, in de figuur van Mickaël Biron. De 25-jarige spits uit Martinique kreeg al de nodige lof over zich heen en ondanks het 7-1-verlies op bezoek bij Club Brugge liet hij volgens de krant zondag zien dat hij voor gelijk welke topclub in België een aanwinst zou zijn. “Als AA Gent één van zijn spitsen Hugo Cuypers en/of Gift Orban kwijtspeelt, weet het waar zich te wenden”, schrijft Het Nieuwsblad vandaag over Biron. In de zomer van 2022 werd hij weggeplukt bij KV Oostende, ervoor werd wat gegoocheld met zusterploeg AS Nancy door de kustploeg via aankoop en verhuur van Biron.