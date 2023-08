Nieuwkomer bij KV Kortrijk overtuigd, maar is dat zo? "Ze zullen het wel begrijpen"

KV Kortrijk blijft puntenloos in de Jupiler Pro League. Nu was ook KAS Eupen te sterk.

De klok tikt ongenadig voort voor KV Kortrijk. Tegen KAS Eupen werd afgelopen weekend voor de vierde keer in evenveel wedstrijden verloren. Nul op twaalf, daar hadden ze zelfs in het slechtste scenario geen rekening mee gehouden.

Nochtans zag trainer Edward Still zijn ploeg een sterke eerste helft spelen. Volgende week tegen Standard, dat het ook heel moeilijk blijft hebben, wordt het eigenlijk voor beide ploegen al een beetje van moeten.

Nieuwkomer Abdoulaye Sissako, die overkwam van de buren Essevee, kijkt al uit naar het interessante duel tegen de Rouches. “We zitten in hetzelfde schuitje als zij. Beide ploegen stellen voorlopig teleur, maar het is aan ons om daar verandering in te brengen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Over zijn eigen match was hij nog niet tevreden. “Ik was wat moe, maar het komt allemaal wel in orde. Mijn overstap ligt gevoelig, dat weet ik ook. Ik denk dat de supporters van Zulte Waregem het ook wel begrijpen dat ik in 1A wil blijven voetballen.”