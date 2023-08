OFFICIEEL: PSV doet monden openvallen en haalt voormalige sterkhouder van Ajax, Barcelona en Milan naar Eindhoven

PSV huurt Sergino Dest van FC Barcelona. In de overeenkomst zit eveneens een aankoopoptie - dat bedrag kennen we op dit moment nog niet - vervat.

De flankverdediger is alvast een heuse kwaliteitsinjectie voor De Lampenclub. FC Barcelona legde in 2020 ruim twintig miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij AFC Ajax.

