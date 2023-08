Opvallende transfer in de maak? 'Vertessen kan PSV Eindhoven nog verlaten'

Yorbe Vertessen is goed aan het seizoen begonnen bij PSV. De Nederlandse club draait momenteel op volle toeren.

Na een half jaartje uitgeleend te zijn geweest aan Union SG krijgt Yorbe Vertessen zijn kansen bij PSV Eindhoven. Daar heeft de komst van trainer Peter Bosz veel mee te maken.

Normaal moet hij zich tevreden stellen met de rol van invaller, maar afgelopen weekend stond hij tegen Vitesse in het basiselftal. Net als de week ervoor wist hij ook nu te scoren.

PSV zal dus wel meer dan tevreden zijn over Vertessen, maar toch komt er een transfervoorstel op tafel bij de Nederlandse club. Voetbal International schrijft dat hij een opvallende overstap kan maken.

De Deense topclub FC Midtjylland zou hem graag willen binnenhalen. Wellicht is er nog geen bod gekomen op onze landgenoot. Of Vertessen zelf veel zin heeft in deze deal is maar zeer de vraag. Hij lonkt vooral naar de Bundesliga als volgende bestemming.