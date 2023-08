Done Deal: Charleroi bokst andere JPL-club tegen het canvas in strijd om gewilde middenvelder en betrekt Rocky Marciano in de zaak

Bij RSC Anderlecht had hij geen toekomst meer en dus was het de vraag waar Adrien Trebel zou belanden. Het antwoord is niet eens een echte verrassing. Of toch? Adrien Trebel die als beschermeling van Mogi Bayat een contract tekent bij Charleroi? Dat is geen echte verrassing natuurlijk. De middenvelder had een aflopend contract bij RSC Anderlecht en kon dus zelf kiezen waarheen hij zou verkassen. Er waren verschillende opties. Adrien Trebel fait le choix du cœur et s’engage au Sporting de Charleroi. ⚫️⚪️



Bienvenue, Adrien. 🇫🇷



🗞️ Plus d’infos : https://t.co/jtbwYNiWOe#RCSC #Charleroi #Unibet #Welcome #Trebel pic.twitter.com/ElO43iBghE — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) August 22, 2023 Een aantal in het buitenland, maar zeker KAS Eupen toonde nadrukkelijke interesse. Uiteindelijk is het nu toch Charleroi geworden. © photonews Om de deal aan te kondigen kozen de Henegouwers voor een filmpje van Rocky Marciano uit de gelijknamige boksfilms. Trebel tekent voor één seizoen. Bij Charleroi spreken ze over de 'keuze van het hart' voor Trebel. Ze wensen hem veel succes en hopen samen de doelen te verwezenlijken.



