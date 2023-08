KBVB komt met grote verrassingen: nieuwe rollen voor Pocognoli, Sonck én Vermaelen

Woensdagmorgen bracht KRC Genk al het nieuws naar buiten dat Sébastien Pocognoli de Limburgers zou gaan verlaten om coach te worden bij de Belgische voetbalbond. Hij gaat er aan de slag bij de Belgische U18.

Familiar faces. 👊🇧🇪 Sébastien Pocognoli (U18) and Thomas Vermaelen (U20) have been appointed as the new head coaches of our young Red Devils. Thomas will also join the U18 staff as T2. Welcome aboard! pic.twitter.com/QV3RZbqvNx