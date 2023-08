OFFICIEEL: RWDM haalt broodnodige defensieve versterking, Club NXT strikt jong talent

RWDM heeft met Sambu Mansoni zijn negende zomeraanwinst beet. Club NXT stelde dan weer een jonge Noor voor.

RWDM slikte tegen Club Brugge maar liefst zeven goals en dus zocht het dringend naar verdedigende versterking. De rechtervleugelverdediger Sambu Mansoni (27) komt over van Seraing, waar hij de voorbije twee seizoenen speelde.

"Ik ben erg blij om RWDM te vervoegen, en ik kijk ernaar uit om de supporters te ontmoeten en bij te dragen aan de doelstellingen van de club!", zei de in Luik geboren Belg bij zijn overstap naar RWDM.

Club NXT haalde verwelkomt dan weer de jonge Noorse middenvelder Benjamin Faraas (17), die voor zo'n half miljoen euro overkomt van het Noorse Hamarkameratene. Faraas tekende een contract voor midden 2026.

Faraas maakte vorig jaar zijn debuut in de Noorse eerste klasse en speelde in totaal al 29 wedstrijden waarin hij goed was voor acht goals en één assist. De jonge Noor is ook jeugdinternational bij de U19 van Noorwegen.