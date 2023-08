Fans van KV Kortrijk reageren furieus na vertrek van youngster naar Anderlecht

Lars Montegnies ruilt KV Kortrijk voor RSC Anderlecht. Dat zet kwaad bloed bij de supporters van de Kerels.

De 17-jarige Lars Montegnies, die dit seizoen uit het niets in het basiselftal van KV Kortrijk stond, maakt de overstap naar RSC Anderlecht.

Hij had geen profcontract bij de West-Vlaamse club, maar tekende in het Lotto Park en gaat eerst een seizoen meedraaien bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

De fans van KV Kortrijk reageren furieus op het feit dat de club hem laat gaan. Een greep uit de reacties...

“Hoe amateuristisch kun je zijn?”

“Is toch niet te geloven, zo’n goeie laten ze gaan voor gasten die ze niet kennen, pfff.”

“We zijn een stuurloos schip dat naar de verdoemenis gaat.”

“Mo jongens toch, heeft er dan geen één rekening gehouden dat dit kon gebeuren en hem een serieus contract aangeboden?”

“Geen geld, Is alles bepalend. Transfers, contracten.”

“Tja, ben niet verwonderd, hopelijk voor hem niet de zoveelste grijze muis!Ontwikkelingsmogelijkheden lol,het geld heeft weer gewonnen.”

“Echte schande, zegt veel over de toekomst van KVK.”

“Triestig dat investeren in jeugd niet teveel mag kosten blijkbaar. Zat talent in deze speler en met juiste voorstel bleef hij!”

“Dom van de Veekaa alweer he, dat ze hem gelijk een contract hadden gegeven vooraleer hij gespeeld had...”

“Waar zit Than met zijn geld, anders is het over en out.”