📷 'OH Leuven krijgt update in transferdossier van ex-speler uit Jupiler Pro League'

OH Leuven heeft Youssef Maziz een contractvoorstel gedaan. De ex-speler van Seraing heeft daarop een eerste reactie gegeven.

Marc Brys heeft niet de start gemaakt met OH Leuven die hij graag had gezien. De club blijft daarom op zoek naar de nodige versterking.

OHL had een voorstel gedaan aan Youssef Maziz. De ex-speler van Seraing is momenteel eigendom van het Franse FC Metz. De Leuvenaars hebben een contract van vier seizoenen voor hem klaarliggen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Maziz akte genomen van het voorstel, maar vraagt hij aan de club nog wat tijd om zijn beslissing te nemen. Het is dus nog even afwachten of er effectief een deal zal komen...

In Frankrijk ligt hij nog tot 30 juni 2024 onder contract, waardoor hij goedkoop weg te plukken is. Zijn marktwaarde bedraagt 1,5 miljoen euro.