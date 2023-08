Nog een extra optie: 'Nieuwe spits op weg naar Club Brugge'

Club Brugge is op weg om een nieuwe spits binnen te halen. Het zou de jonge Belg Norman Bassette willen huren.

De voorbije weken kwam Club Brugge makkelijk tot scoren in de Jupiler Pro League en de Conference League. Toch zou het nog een extra optie willen hebben.

Zo zou Club dichtbij een extra spits staan. Volgens Foot Normand is het geïnteresseerd in Norman Bassette die voor Caen speelt. Club zou hem willen huren, met een aankoopoptie. De deal zou bijna rond zijn.

Bassette is een 18-jarige spits en afkomstig uit Aarlen. In de Franse Ligue 2 kwam Bassette de voorbije seizoenen vaak in actie. In alle competities kwam hij samen tot 51 wedstrijden en 22 doelpunten.