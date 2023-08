Ricardo Sa Pinto ten voeten uit na nederlaag met APOEL in Gent: "100% zeker dat we ons plaatsen"

APOEL Nicosia verloor met 2-0 op bezoek bij KAA Gent. Na de wedstrijd toonde Ricardo Sa Pinto zich allerminst een geslagen coach. Integendeel zelfs.

Ricardo Sa Pinto zag zijn team onterecht verliezen: "Het ging niet over een verschil in kwaliteit tussen de teams, maar over individuele kwaliteit die het verschil maakte. We hadden het moeilijk tegen hele sterke spelers, maar toch hadden we de match onder controle."

"We wisten dat ze de bal gingen hebben en dat was geen probleem. 75 minuten lang hadden we ze perfect onder controle. Maar als je ziet hoe Fofana invalt, dat is heel moeilijk om zo’n spelertje tegen te houden."

© photonews

"We hadden pech, de 1-0 kwam uit het niets. Fofana doet het goed, maar de bal week af. Ach: ze verdienden dit resultaat niet. Een 0-0 was een eerlijk resultaat geweest. En dan valt ook nog dat tweede doelpunt, dit is echt een te zwaar resultaat."

100% zeker

Om vervolgens heel strijdvaardig te worden: "Het beste aan de zaak is dat er nu een uitdaging is. We gaan dit rechtzetten, met een vol stadion volgende week gaan we winnen én doorgaan. Wij gaan door naar de groepsfase, dat is nu duidelijk."

Hoe hij dat gaat doen volgende week? "Ik kan niet zeggen wat ik ga doen volgende week, want dan gaan ze het weten natuurlijk. De voorbereiding op de terugwedstrijd begint morgen. Ik ben 100% zeker dat we doorgaan."