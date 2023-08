Ivan De Witte geeft toe: "Die fout van vorig jaar gaat me niet gauw meer overkomen"

Ivan De Witte is bezig aan zijn laatste seizoen als voorzitter van KAA Gent. Zomaar eventjes nog wat uitbollen is het zeker niet.

Door de overname van KAA Gent werd beslist dat voorzitter Ivan De Witte nog een jaartje zou aanblijven als voorzitter van de Buffalo’s. Die taak neemt hij nog altijd van ganser harte waar.

Op dit moment is de groepsfase van de Conference League halen het belangrijkste wat moet verwezenlijkt worden, zo laat de voorzitter weten aan Het Laatste Nieuws.

“Dat is belangrijk, ja, voor de uitstraling van de club”, klinkt het bij Ivan De Witte. “Daarom heb ik de groep net voor die heenwedstrijd tegen APOEL ook toegesproken. Om duidelijk te maken wat er op het spel staat.”

De Witte heeft spijt dat hij dat op het einde van vorig seizoen niet gedaan heeft. Toen greep KAA Gent op de allerlaatste speeldag nog naast een ticket voor de Champions’ Play-Offs door te verliezen van KVO. Een cadeautje dat Club Brugge met alle plezier aannam.

“Ik had dat beter ook gedaan voor die laatste match in de reguliere competitie, tegen KV Oostende, maar ik ging er toen vanuit dat play-off 1 ons niet meer kon ontglippen. Dat is toch iets dat me niet gauw meer zal overkomen”, klinkt het nog.