📷 'KRC Genk komt met tegenbod voor vertrek van Joseph Paintsil'

Joseph Paintsil werd de voorbije weken gelinkt aan een vertrek bij KRC Genk. De club zelf wou hem ruilen voor Paul Onuachu van Southampton. Op clubniveau werd een akkoord bereikt, maar niet met de spelers zelf.

En dus was het uitkijken naar een nieuwe deal. Paintsil zou ondertussen al een akkoord hebben met Leeds United, eveneens een Engelse tweedeklasser. In de Cegeka Arena liep een eerste bod binnen van 10 miljoen euro, zo meldde The Athletic al.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri ging het echter om een deal van 8 miljoen euro, met 2 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Die 8 miljoen euro was de waarde die Southampton en KRC Genk aan de ruil Onuachu-Paintsil wilden toekennen.

Tavolieri laat weten dat KRC Genk een tegenvoorstel deed aan Leeds United. Het vraagt een transfersom van 10 miljoen euro, exclusief bonussen. De marktwaarde van Paintsil bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 12 miljoen euro.

🟡🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Infos #LUFC :

🇧🇪🔵 As told by @BobFaesen, #KRCGenk rejected 1st bid of #LeedsUnited for Joseph #Paintsil : 8M€ + 2M€, add-ons. The Belgian club answered with an counter-offer today by asking 10M€, fixed transfer fee.

🗣️Talks 🔛 #mercato #Championship #JPL pic.twitter.com/DqCAibvjPu