📷 'Union SG doet beter voorstel aan speler KAA Gent, maar heeft ook plan B al klaar'

Union SG blijft inzetten op een transferdeal met KAA Gent. Al heeft het ook een plan B op tafel liggen.

Bij KAA Gent kijken ze vooral naar wat er met Hugo Cuypers en Gift Orban zal gebeuren, maar ook in het dossier van Alessio Castro Montes is de club aan het kijken of er nog een deal uit de bus komt tijdens de zomermercato.

Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 3,8 miljoen euro. Union SG deed al een bod van 2,5 miljoen euro en daar kon KAA Gent zich wel in vinden, maar de speler zelf wil liever naar een buitenlandse club trekken.

Union SG geeft echter niet op en volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben de Brusselaars een verbeterd aanbod gedaan. KAA Gent blijft achter de deal staan en wil Castro Montes laten gaan naar de hoofdstad.

De Brusselaars hebben echter ook al een plan B klaar, mocht Castro Montes niet toehappen. Dan wil Union SG vol voor Maxime Busi van Stade Reims gaan.