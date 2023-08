Van Der Elst heeft heel wat te zeggen over transfer van Doku en gevolgen voor Rode Duivels

Jérémy Doku trok deze week naar Manchester City. Met de deal was maar liefst 65 miljoen euro gemoeid.

65 miljoen euro, het is een hoop geld voor een voetballer. “Die bedragen, daar denk ik al niet meer over na. Dat is al langer allemaal gek”, vertelt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Al kan de analist er ook wel het nodige begrip voor opbrengen. “Maar dat ze veel willen betalen voor Doku snap ik wel. Hij is jong, maar heeft wel al iets getoond. En door zijn blessures heeft hij volgens mij zijn volle potentieel nog niet kunnen laten zien.”

Al is het natuurlijk niet zo dat Doku meteen een basisspeler zal zijn. “Niet dat hij zijn broek gaat verslijten op de bank, maar da’s daar echt wel om élke dag te leren. Ik zie die transfer echt zitten, ja. Ik zie hem daar wel zijn matchen krijgen. En het is een mooiere transfer dan die speler van 21 jaar die van Celta de Vigo naar Saudi-Arabië trekt.”

Een zege ook voor de Rode Duivels. “De nationale ploeg wordt er ook niet slechter van. ’t Is niet zomaar dat die mannen naar grote clubs in Engeland en Duitsland gaan, hé. Dan kan je wel wat. En ze zitten goed verdeeld: Doku als buitenspeler, Openda in de spits, Onana en Lavia op het middenveld… Ik denk niet dat wij na de Gouden Generatie zomaar wegzinken.”