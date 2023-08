'Geen Hugo Cuypers, maar Bologna heeft alweer andere Belgische spits op het oog'

Het Italiaanse Bologna toonde interesse in Hugo Cuypers, maar tot een transfer lijkt het niet te komen. Ondertussen zou de Italiaanse club aan een andere Belg denken.

En dat zou Michy Batshuayi zijn. Batshuayi trok vorig jaar na zes jaar definitief de deur dicht bij Chelsea. Hij kon er nooit echt doorbreken en werd uitgeleend aan heel wat clubs. Hij werd onder meer gestald bij Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace en Besiktas.

Vorig seizoen vertrok Batshuayi dan definitief naar het Turkse Fenerbahçe voor 3,5 miljoen euro. Die overstap was bijzonder succesvol want in 32 wedstrijden scoorde Batshuayi 20 keer en gaf hij nog twee assists. Ook dit seizoen scoorde Batshuayi alweer twee keer in vijf wedstrijden.

En dat is ook elders niet onopgemerkt voorbij gegaan. Volgens Corriere dello Sport zou Bologna interesse tonen voor de Rode Duivel. Zijn hoge looneisen zouden echter wel een struikelblok kunnen vormen. Het contract van Batshuayi loopt eind dit seizoen wel af bij Fenerbahçe waardoor er toch ruimte zou zijn tot onderhandelen. De marktwaarde van Batshuayi wordt op zo'n 10 miljoen euro geschat.