📷 'Cercle Brugge kaapt transfer van ex-Anderlechtspeler die op weg was naar Standard'

Cercle Brugge staat op het punt een ex-speler van RSC Anderlecht aan te werven. Nochtans leek hij eerst op weg naar een andere club uit de Jupiler Pro League.

Midden juni al meldde Het Belang van Limburg dat Kazeem Olaigbe op weg was naar Standard voor een contract van drie seizoenen met een extra jaar.

In 2019 verliet Olaigbe RSC Anderlecht om voor het Engelse Southampton te tekenen, maar het voorbije seizoen werd de flankaanvaller uitgeleend aan de Schotse eersteklasser Ross County. Na die uitleenbeurt trok hij ook nog naar Harrogate Town in League Two.

De deal naar Standard werd echter nooit officieel, maar toch bleef Olaigbe kijken om zijn carrière verder te zetten in de Jupiler Pro League. Volgens verschillende bronnen staat hij heel dicht bij een overgang naar Cercle Brugge.