Marc Degryse ziet maar één oplossing voor Hoefkens en Standard: "En ik overdrijf niet"

Standard pakte zaterdag een punt op bezoek bij KV Kortrijk. En daar was Carl Hoefkens duidelijk tevreden over, al had hij zeker op meer aanspraak kunnen maken.

De verantwoordelijkheid over winst of verlies van een ploeg wordt vaak heel gemakkelijk bij een trainer gelegd, maar in het geval van Standard mag je dat volgens analist Marc Degryse helemaal niet doen. “Zonder daarbij medelijden te hebben met Carl Hoefkens mag de vraag wél gesteld over welk materiaal hij beschikt op Sclessin. Met welke riemen moet hij roeien? Serieus? Deze kern is veel minder goed dan vorig seizoen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Degryse is dan ook snoeihard in zijn conclusie. “De Rouches zijn een staartploeg, niet meer niet minder. Het verbaast mij niet dat ze helemaal onderaan staan. Hoefkens wist waar hij aan begon, maar op dit moment staat hij machteloos.” Club Brugge Geen enkele wissel die Hoefkens doorvoert heeft invloed op de wedstrijd. De oplossing is volgens Degryse op papier heel erg simpel, maar zal dat in de praktijk helemaal niet zijn. “Hoefkens moet dringend zijn Amerikaanse eigenaars duidelijk maken dat zij in de slotweek van de mercato een... vijftal versterkingen moeten halen. Ik overdrijf niet”, klinkt het nog. En die kan hij voor een groot stuk bij zijn ex-ploeg Club Brugge vinden. “Ik las ergens dat Club Brugge afwil van een stuk of zes spelers. Als ik Hoefkens was, ik haalde om te beginnen Vermant en Sowah. De stoel van Hoefkens wankelt, maar hij moet het vertrouwen krijgen tot nieuwjaar. Je moet door de punten durven te kijken.”