Voetbalbond verrast en haalt opvolger voor Mathijssen weg bij Antwerp

De Belgische voetbalbond heeft Gill Swerts (40) aangesteld als nieuwe bondscoach van de Belgische beloften. Hij komt over van Antwerp, waar hij ook de beloften trainde.

Jacky Mathijssen werd na het teleurstellende EK U21 aan de deur gezet bij de Belgische beloften, een maand later heeft hij met ex-Rode Duivel Gill Swerts dus een opvolger gekregen. "Met Swerts halen we een jonge coach in huis met een groot potentieel", klinkt het bij de voetbalbond.

"In zijn vijf jaar durende trainerscarrière verdiende hij al zijn strepen op vlak van ‘player development’ en ‘performance’, twee sleutelbegrippen bij onze U21: onze jonge spelers klaarstomen voor de Rode Duivels en tevens de kwalificatie afdwingen voor het EK in 2025."

Ook voor de nieuwe bondscoach was zijn aanstelling een verrassing. "Dit onverwachte aanbod en deze buitengewone kans om te werken met een jonge, getalenteerde groep en samen een gemeenschappelijk doel op internationaal niveau na te streven, is zo waardevol dat ik ze niet kon laten voorbijgaan", zei Swerts.

De eerste opdracht van Swerts als nationale beloftecoach volgt al op 11 september met de kwalificatie-interland tegen Kazachstan in Leuven. Dat is dus over exact twee weken.