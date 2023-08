Mandela Keita verklapt welke twee mannen het meeste moeite deden om hem naar Antwerp te halen: "Dat verwonderde mij niet"

Mandela Keita zijn transfer naar Antwerp heeft wel de nodige voeten in de aarde gehad. OH Leuven vroeg eerst tien miljoen, maar daar was Antwerp categoriek in. Tijdens de lange wachtperiode bleven enkele jongens op hem inpraten om toch voor The Great Old te kiezen.

Er waren immers andere opties. Genoa en Nice werden genoemd. "Toch had ik niet het gevoel dat mijn toekomst in het buitenland zou liggen. Ik wist niet met 100% zekerheid hoe de ­onderhandelingen zouden ­aflopen, maar ik had er wel een goed oog in", zegt Keita in GvA. “Het heeft lang geduurd, ja. Ik wist wat er achter de schermen gebeurde, maar had er zelf weinig invloed op. Ik kon niet anders dan nuchter blijven, trainen bij OHL en me ­gedragen als een voetbalprof." Maar niet alleen het bestuur rekende op zijn terugkeer. Ook Arthur Vermeeren, met wie hij een fantastische klik heeft op het veld, en Mark van Bommel hingen regelmatig aan de telefoon. "Van Arthur had ik niets anders verwacht. We hebben een geweldige connectie, op en naast het veld.” "Van Bommel vroeg hoe het met me ging en peilde naar mijn ­fitheid. Zijn betrokkenheid toont aan hoeveel vertrouwen hij in mij heeft, wat mij dan weer een extra duwtje in de rug gaf om ­opnieuw voor Antwerp te ­kiezen."

