🎥 Ondertussen hilariteit alom bij Chelsea en Pochettino: "Is dat Romelu die probeert naar Rome te gaan?"

Bij Chelsea zijn ze klaar om opnieuw tijdelijk afscheid te nemen van Romelu Lukaku. Het is een thema dat ook bij de Engelse media nog in het achterhoofd zit, blijkt bij een moment van hilariteit.

Mauricio Pochettino was op zijn persconferentie aan een ernstig betoog bezig over hoe de transferperiode volgens hem te lang duurt. Tot er plots vreemde klopgeluiden van onder zijn stoel leken te komen. "Er gebeuren rare dingen", schoot de Chelsea-manager in de lach. "Het lijkt wel alsof iemand hieronder ergens op aan het kloppen is."

"Ik ben het niet", benadrukt de Argentijn. "Tang, tang", bootst hij het geluidje na. Waarop een suggestie uit de perszaal komt vanwege een journalist: "Is dat Romelu Lukaku die probeert naar Rome te gaan?" Een teken dat ze ook in Engeland het komen en gaan van de Belgische spits nog op de voet volgen.

"Oh my goodness", kan Pochettino er nog weinig op zeggen. In elk geval hebben ze er bij Chelsea een geanimeerd onderhoud opzitten in aanloop naar de bekermatch in de League Cup tegen Wimbledon.