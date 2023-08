📷 Fans Club Brugge niet te spreken over protest tegen nieuw stadion: Ludieke actie ondernomen

Dinsdag werden de aangepaste plannen voor het nieuwe stadion van Club Brugge getoond. Dat leidde meteen weer tot de aankondiging dat die aangevochten zullen worden door buurtbewoners.

De nieuwe vergunningsaanvraag is nog niet ingediend, maar Club Brugge kreeg van buurtbewoners al te horen dat die weer in beroep zullen gaan tegen de plannen. En daarvoor trekken ze zelfs naar de Raad van State.

Bij de fans van Club Brugge schiet dat alvast in het verkeerde keelgat. Want uiteindelijk is het alternatief volgens taskforce ‘5na12’, een groep van Bruggefans die pleiten voor een nieuw stadion, voor de buurt ook niet goed.

“Een verkaveling met 1.200 huizen: hebben buurtbewoners dát liever dan een stadion?”, klinkt het bij de taskforce.

De supporters van Bruges Loyals 1892 hielden alvast een ludieke actie. Zij posten op sociale media een ludieke foto waarbij ze het huis van de bekendste protesterende buurtbewoner op gepaste wijze te koop zetten.