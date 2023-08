KV Mechelen heeft nu wél de verbaal inspirerende leider beet waar het zo'n grote nood aan had

Een echte leider die de ploeg op sleeptouw neemt: daar had KV Mechelen een enorme nood aan. Die heeft het nu ook gevonden in de persoon van Patrick Pflücke.

We schrijven 12 augustus 2023. KV Mechelen verliest na een slappe pot voetbal bij RWDM. Achteraf ontstaat in de perszaal een discussie waarbij gespeurd wordt naar een echte leider in de Mechelse rangen. Iemand die niet enkel zijn voetbalkwaliteiten laat spreken, maar op het juiste moment zegt waar het op staat en de rest bij de hand neemt.

Schoofs is een waardige kapitein, maar dat is niet zijn stijl. Ook andere titularissen als Coucke, Storm, Hairemans en Mrabti komen niet in aanmerking. Geen type Joachim Van Damme in het huidige KVM. Twee weken later doet Patrick Pflücke zijn intrede. De Duitser werd aangekondigd als een leidersfiguur en dat is niet overdreven.

Lichaamstaal spreekt voor zich

Wel verbaal de troepen aanvurend, bij een assist juichend alsof hij zelf net een wereldgoal maakte. Zijn lichaamstaal straalt uit dat hij wél die rol op zich neemt. "Dat is wel mijn persoonlijkheid", zegt Pflücke daar zelf over. Ik wil gewoon steeds doorgaan. Ook als ik zelf een paar mindere balcontacten heb."

"Ik moet gewoon mijn job doen", klinkt het. De kar trekken, maakt daar onderdeel van uit. "Ik wil met jongens praten, ik wil het team helpen. Ik wil een deel van mijn ervaring meegeven met anderen. Ik heb bijvoorbeeld ook in Zwitserland gespeeld. Ik ben 26, maar heb wel al wat van de voetbalwereld gezien."

Enthousiasme en realisme

Dat kan door iedereen te laten meesurfen op zijn enthousiasme. Al heeft de aanvallend ingestelde speler op die momenten ook oog voor realisme. "Dan moet je rust houden in het hoofd. Zodat je niet achteraan alles open gooit."