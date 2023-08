Meteen al beroep aangekondigd tegen stadion Club Brugge: "We winnen zo'n zaak altijd"

Club Brugge stelde dinsdag zijn nieuwe stadionplannen voor aan buurtbewoners. Een nieuwe procedureslag is nu al een zekerheid.

De nieuwe vergunningsaanvraag is nog niet ingediend, maar buurtbewoners laten nu al weten dat er opnieuw een procedureslag komt tegen het nieuwe stadion van Club Brugge.

In februari werd buurtbewoner Toon Van Moerbeke kop van jut in een haatcampagne na protest tegen het stadion en ook nu laat hij meteen weer van zich horen.

“Voor mij is er niets veranderd. Het hele plan rond mobiliteit en veiligheid slaat nog steeds nergens op”, zegt Van Moerbeke aan Het Nieuwsblad.

Hij laat meteen weken dat er sowieso een nieuwe beroepsprocedure zal volgen. Dat zorgt immers al zeker weer voor een vertraging van een jaar, terwijl Club Brugge nu al zeker was dat het nog drie jaar op Jan Breydel zal moeten spelen.

Als het beroep niet aanvaard wordt, dan gaat Van Moerbeke nog een stap verder. “Dan gaan we juridisch afdwingen dat Club een plaatsbeschrijving van àlle woningen in de omgeving moet laten opstellen.”

En dat zou Club Brugge fortuinen kunnen kosten. “En moet het de waarde van die huizen ook voor én na de werken laten schatten. Bij eventuele waardevermindering kunnen we Club dan aansprakelijk stellen. Of dat niet héél vergaand is? Wees gerust: we winnen zo’n zaak altijd.”