Lijdensweg van Hoefkens gaat verder: 'Sterkhouder vertrekt tijdens persconferentie'

Carl Hoefkens hield donderdagmiddag een persconferentie. Tijdens zijn uiteenzetting onderhandelde het clubbestuur over het vertrek van nog een sterkhouder.

De lijdensweg van trainer Carl Hoefkens gaat onverminderd verder bij Standard. Hij ziet nu ook zijn kapitein Aron Donnum vertrekken. De deal lijkt helemaal beklonken te zijn… tijdens de persconferentie van Hoefkens.

“Je weet nooit of er een mooi aanbod komt, maar ik hoop van niet”, zei Hoefkens over een mogelijk vertrek van zijn aanvoerder. Die tekende enkele weken geleden nog maar een nieuw contract, maar verlaat nu de club richting Toulouse.

De manier waarop dit allemaal verliep is extra pijnlijk voor de trainer van de Rouches. Volgens La Dernière Heure is er met het vertrek een transfersom van 4,5 miljoen euro, met mogelijk ook nog eens 2 miljoen euro aan bonussen. Ook 20 procent bij een volgende doorverkoop is opgenomen in de overeenkomst.

Hoe Standard het vertrek van Donnum nog zal compenseren in de slotdagen van de zomermercato is momenteel niet duidelijk. Carl Hoefkens kan alvast op zoek naar een nieuwe kapitein onder de overgebleven spelers...