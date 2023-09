OFFICIEEL: Anderlecht-flop gaat in de Championship zijn geluk beproeven

In 2020 kocht Anderlecht Mustapha Bundu voor 2,8 miljoen euro van Aarhus. Hij kon die miljoenen echter nooit waard zijn en kwam uiteindelijk maar 11 keer in actie voor Anderlecht.

Daarop verhuurde Anderlecht de rechtsbuiten. Eerst was er Kopenhagen en dan volgden nog Aarhus en Andorra. Bundu kende er wisselend succes en zo moest Anderlecht telkens een nieuwe oplossing zoeken.

Op het einde van de zomermercato vond Anderlecht nog een oplossing voor Bundu. Plymouth kocht hem en hij tekende er voor 2 seizoenen. Bundu zal zo zijn carrière in de Championship proberen te beproeven.

✒️ Argyle have signed Sierra Leone international forward Mustapha Bundu from Anderlecht. 🇸🇱



Learn all about our Deadline Day signing, here. ⤵️



