Verrassende terugkeer op komst? Standard in gesprek met Southampton voor aanvaller

Standard is op dit moment in gesprek met Southampton voor de terugkeer van Moussa Djenepo. Het zou gaan om een uitleenbeurt met aankoopoptie, al werd er momenteel nog geen persoonlijk akkoord gevonden. Djenepo zou wel openstaan om de manschappen van Hoefkens te vervoegen.

Zo zou hij na Isaac Taylor de tweede versterking op korte termijn kunnen worden. Standard is nog op zoek naar een linksback, een flankaanvaller en een creatieve middenvelder.

Djenepo maakte enkele seizoenen geleden furore in onze competitie, en pakte in 2017/2018 ei zo na de titel met Standard (en won de beker). Bij De Rouches zou hij onder meer Philip Zinckernagel, die naar Club Brugge trok, moeten opvolgen.

