Boskamp zit met vragen bij selectie Tedesco: "Misschien moet hij naar Cercle?" en "Alleen daarom had hij er al bij moeten zijn"

De selectie van Domenico Tedesco bevatte - buiten Hugo Siquet - geen nieuwe namen. En dat verraste Johan Boskamp toch. De analist geeft in HBvL ongezouten zijn mening.

De selectie van Siquet verraste hem niet, de afwezigheid van Cuypers, Vanaken en Vermeeren des te meer. “Cuypers had ik er nu echt wel bij verwacht. Die zit dit seizoen aan een gemiddelde van één doelpunt per wedstrijd. Veel meer kan je niet doen als spits. Of misschien moet hij een transfer naar Cercle overwegen?", maakt hij er een grapje over.

"De niet-selectie van Hans vind ik ook verrassend. Zeker omdat de Kev er niet bij is. En Vermeeren? Alleen al op basis van zijn wereldpartij tegen AEK had dat ventje een selectie verdiend."

Zijn verbazing geldt echter vooral voor Lukaku. "Die gozer heeft dit seizoen nog geen minuut gespeeld hé. Oké, hij is topschutter aller tijden bij de Rode Duivels, maar toch vind ik het een vreemde beslissing. Ach, iedereen zal er zijn mening wel over hebben. Voer om lekker over te ouwehoeren."