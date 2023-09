Broodnodige versterking voor Standard komt eraan, want: "Met deze kern kunnen we nooit meestrijden voor PO1"

Standard zit in de hoeken waar de klappen vallen. Ook gisteren konden de Luikenaars niet winnen op eigen veld tegen RWDM (1-1). Het is nog altijd wachten op een eerste overwinning dit seizoen voor De Rouches.

En het is ook wachten op versterkingen, want woensdag sluit de transfermarkt in België. Ervaren Premier League-middenvelder Isaac Hayden (28) zou voor extra fysieke presence moeten zorgen op het middenveld. Hij wordt eerstdaags voorgesteld, een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

Ook Moussa Djenepo (25) is op weg naar De Rouches. De Malinese flankaanvaller vertrok in 2019 nog voor 16 miljoen euro naar Southampton, maar staat nu voor een defnitieve terugkeer naar het oude nest.

Carl Hoefkens weet maar al te goed dat aanwinsten broodnodig zijn, en toonde zich na nieuw puntenverlies mild voor de huidige kern. “Ik ben tevreden met wat mijn ploeg heeft gebracht. Veel meer kan ik niet van hen vragen. Maar net als tegen Kortrijk ontbrak het ons aan de nodige kwaliteit om voorin het verschil te maken. Al denk ik dat we genoeg kansen hadden om deze match te kunnen winnen.”

Dit is en blijft wel nog altijd Standard hé"

"Met deze kern kunnen wij nooit meestrijden voor Play-Off 1. Iets wat toch de ambitie was voor de start van dit seizoen. Dat is op dit moment absoluut onmogelijk. Ik ben blij dat het publiek nog altijd achter ons staat, maar dit is en blijft wel nog altijd Standard hé. We willen op relatief korte termijn opnieuw een topclub worden. Neen, op dat vlak kan ik echt niet tevreden zijn”, spreekt hij toch klare taal.