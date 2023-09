Columnist vernietigend over Royal Antwerp FC in de Champions League

Royal Antwerp FC plaatste zich woensdag voor de groepsfase van de Champions League. Een stevig succes voor de club.

De regerende landskampioen van de Jupiler Pro League schakelde in de laatste voorronde van de Champions League AEK Athene uit. In de groepfase komt onder andere FC Barcelona naar de Bosuil spelen.

Al is dat eigenlijk maar een half stadion, want een groot deel van de tribunes wordt niet gebruikt. Een oplossing leek in de maak, maar die is er nog altijd niet gekomen.

“Toch denk ik dat er te somber wordt gedaan over het stadion. Sterker nog, ik denk dat Antwerp eigenlijk al met 2-0 voorstaat als de spelersbus van FC Barcelona arriveert. Marc zal zich schamen en met de gordijnen dicht onder zijn minuscule bureautje gaan liggen, maar juist die desolate omstandigheden zullen Antwerp gaan helpen”, vertelt Nico Dijkshoorn in Het Nieuwsblad.

“Nou Camp, het Barcelona-stadion, ligt nu ook half in puin, maar is altijd nog mooier dan waar ze nu op afrijden. Een half stadion. Het treurigste voetbalbeeld ooit: een rood-witte vlakte die zo vernietigend lelijk is omdat, als je ernaar kijkt, je juist altijd ziet wat er niet is: publiek.”

Al zou die infrastructuur The Great Old ook een handje kunnen helpen als we Dijkshoorn mogen geloven. “Laat die jongens van Barcelona expres uitstappen op een plek waar ze met hun rolkoffertje nog tweehonderd meter moeten lopen naar de ingang van het stadion. Laat die miljonairs maar op die halve hel aflopen. Laat die onderschatting maar in de hoofden sluipen.”