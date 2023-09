De Antwerpse held legt uit wat er nog ontbrak bij hem: "Ik probeer daaruit te komen"

Michel-Ange Balikwisha heeft zich onsterfelijk gemaakt in Athene. Hij beukte met zijn prestatie de deur naar de Champions League open. "Een onvergetelijke dag", noemde hij het. De winger is onder Mark van Bommel in ieder geval héél belangrijk geworden.

Balikwisha moet zijn statistieken nog opkrikken. Vorig seizoen kwam hij aan 10 goals en 1 assist. Vooral dat laatste moet omhoog. “Ik heb altijd de kwaliteiten gehad, maar vroeger zat ik iets te veel in mijn comfortzone", legt hij uit in HLN. "‘Petit à petit' probeerde ik daaruit te komen. Ik wilde laten zien wie ik écht ben. Het is ook dankzij de coach dat ik hier sta. Hij zag mijn potentieel, ging met mij aan de slag. Elke training probeert hij ervoor te zorgen dat ik performant ben." Balikwisha staat wel al in de belangstelling van clubs als Stuttgart, maar... "Ik wil gewoon voetballen, alle matchen aan honderd procent spelen. De rest…”

