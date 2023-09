Imke Courtois ziet het grote probleem bij Club Brugge en noemt speler bij naam

Club Brugge speelde donderdag 2-2 gelijk tegen Osasuna. Het gelijkspel was wel voldoende voor de groepsfase van de Conference League.

Het zag er donderdag even belabberd uit voor Club Brugge, toen het in de terugmatch voor de play-offs van de Conference League 0-2 op achterstand kwam tegen Osasuna. Een sterk slotoffensief onder leiding van Nusa zorgde voor de ommekeer.

In De Zondag werd gesproken over het feit dat de twee tegengoals die blauwzwart kreeg eigenlijk best te vermijden waren. “Maar om nu meteen te zeggen dat de defensie van Club niet voldoende is?”, zover wil Imke Courtois niet gaan. “Al ging het ook in de competitie al een paar keer fout.”

Imke Courtois geeft het defensieve probleem van Club Brugge echter meteen een naam. “Het bevestigt wél mijn twijfels in Mechele, nochtans een uitstekend hoofd, tegenwoordig”, klinkt het nog bij de analiste.

Ze maakt meteen ook de vergelijking met de regerende landskampioen. “Dan zie ik bij Antwerp met Alderweireld en Coulibaly achterin meer zekerheid. En als Alderweireld uitvalt, doet die Van Den Bosch het ook meteen uitstekend.”