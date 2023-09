Muslic niet verbaasd over aantrekkingskracht Cercle: "Willen trendsetter zijn"

Met Hugo Siquet leverde Cercle onlangs een nieuwe Rode Duivel af. Het jeugdproduct van Standard stond vorige winter nog in de belangstelling van Anderlecht.

Met Kazeem Olaigbe was er onlangs nog een speler die een transfer naar Cercle Brugge verkoos. Hij kon naar Standard, maar verkoos een transfer naar groen-zwart. “Mijn makelaar en omgeving adviseerden mij om voor Cercle te kiezen. Hier hebben ze een duidelijk project", reageerde hij toen duidelijk.

Cercle kan met een duidelijk project spelers aantrekken. Miron Muslic is niet verbaasd van het succes van zijn club. “We werken hard en willen in Europa trendsetter zijn in de ontwikkeling van jong talent. Dat dit nu ook als gevolg heeft dat Cercle mee op kop staat is ongelooflijk.”

Met een knappe 12/18 draait Cercle helemaal bovenaan mee in de Jupiler Pro League. Een perfecte manier om de interlandbreak mee in te gaan dus.