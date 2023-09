Hierover is Hein Vanhaezebrouck momenteel tevreden, maar: "Het is nog niet gedaan, hè"

Niks dan positieve geluiden tegenwoordig bij KAA Gent. Donderdag werd Europese overwintering veiliggesteld, zondag wisten de Buffalo's de koppositie te pakken na een verdiende overwinning tegen Club Brugge.

Het allerbelangrijkste nieuws is dat Gent haar twee goudhaantjes vooraan heeft kunnen houden. Hugo Cuypers stond lange tijd in de (concrete) belangstelling van Bologna, terwijl Gift Orban van dichtbij gevolgd werd door Tottenham Hotspur.

Het spitsenduo lijkt KAA Gent nu gewoon trouw te zullen blijven. Al is coach Vanhaezebrouck nog steeds op zijn hoede. “Het is nog niet gedaan, hè. Er zijn wel nog enkele markten open. We zullen zien wat er nog gebeurt de komende week", klinkt het voor Het Nieuwsblad.

Voorlopig is Hein echter een tevreden man. "Maar mochten ze vertrokken zijn, dan was ik niet triestig geweest en zouden we wel op zoek zijn gegaan naar een oplossing.”